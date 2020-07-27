Определен чемпион Украины по футболу среди женщин

Харьковский "Жилстрой-2" досрочно выиграл женский чемпионат Украины по футболу.

По итогам встречи между двумя лидерами чемпионата Украины по футболу харьковскими "Жилстрой-2" и "Жилстрой-1", определился победитель турнира среди женских команд.

Об этом сообщает Женский футбол УАФ.

В матче, состоявшемся на харьковском стадионе "Солнечный", "Жилстрой-2" со счетом 2:0 победил ближайших преследователей из "Жилстроя-1" благодаря автоголу Елизаветы Костюченко и мячу Яны Малаховой, которая забила ударом головой.

Таким образом, подопечные Натальи Зинченко накануне поединков последнего, 18-го тура стали недосягаемыми для конкурентов. Ранее "Жилстрой-2" становился чемпионом Украины в 2016 и 2017 годах.

Бронзовые награды во второй раз подряд выиграл "Восход" из Старой Маячки (Херсонская область).

Напомним, что победитель чемпионата Украины выступит в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2020/2021 среди женских команд.