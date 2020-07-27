Скачать
Понедельник, 27.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чудо-гол Ярмоленко - в обзоре матча Вест Хэм - Астон Вилла (Видео)
Чудо-гол Ярмоленко - в обзоре матча Вест Хэм - Астон Вилла (Видео)
Беленюк бросил вызов нардепам Стефанчукам (Видео)
Беленюк бросил вызов нардепам Стефанчукам (Видео)
Гол ударом через себя от Обамеянга - в обзоре матча Арсенал - Уотфорд (Видео)
Гол ударом через себя от Обамеянга - в обзоре матча Арсенал - Уотфорд (Видео)
Обидный ляп Шмейхеля - в обзоре матча Лестер - Манчестер Юнайтед (Видео)
Обидный ляп Шмейхеля - в обзоре матча Лестер - Манчестер Юнайтед (Видео)

Определен чемпион Украины по футболу среди женщин

Определен чемпион Украины по футболу среди женщин
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: womensfootball.com.ua
Харьковский "Жилстрой-2" досрочно выиграл женский чемпионат Украины по футболу.

По итогам встречи между двумя лидерами чемпионата Украины по футболу харьковскими "Жилстрой-2" и "Жилстрой-1", определился победитель турнира среди женских команд.

Об этом сообщает Женский футбол УАФ.

В матче, состоявшемся на харьковском стадионе "Солнечный", "Жилстрой-2" со счетом 2:0 победил ближайших преследователей из "Жилстроя-1" благодаря автоголу Елизаветы Костюченко и мячу Яны Малаховой, которая забила ударом головой.

Таким образом, подопечные Натальи Зинченко накануне поединков последнего, 18-го тура стали недосягаемыми для конкурентов. Ранее "Жилстрой-2" становился чемпионом Украины в 2016 и 2017 годах.

Бронзовые награды во второй раз подряд выиграл "Восход" из Старой Маячки (Херсонская область).

 

Напомним, что победитель чемпионата Украины выступит в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2020/2021 среди женских команд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спорт, Футбол, Женский футбол, УАФ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
02 Палкин о Луческу: Мистеры так не поступают
03 Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
04 Свитолина сексуально станцевала на яхте (Видео)
05 Украинский каратист Горуна: У меня отвращение к Усику и Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь