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Гол ударом через себя от Обамеянга - в обзоре матча Арсенал - Уотфорд (Видео)

Гол ударом через себя от Обамеянга - в обзоре матча Арсенал - Уотфорд (Видео)
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вчера, 26 июля, прошли заключительные игры АПЛ сезона 2019/20, в частности на "Эмирэйтс Стдэдиум" в Лондоне Арсенал принимал отчаянно борющийся за выживание Уотфорд. Встреча завершилась минимально победой Канониров со счетом 3:2. Вашему внимаю видеообзор этой игры.

Встреча началась сумбурно: после навеса с левого фланга от Обамеянга на газон в борьбе с защитником рухнул Ляказетт и арбитр после консультации с рефери VAR указал на точку. Пенальти реализовал ганец Пьер-Эмерик. Через 20 минут Обамеянг уже ассистировал: форвард отпасовал на Тирни, который бильярдным удар положим мяч в дальний угол ворот Фостера - вратарь даже не успел среагировать. На 33-й минуте дела у Уотфорда оказались еще хуже: Обамеянг принял шикарное решение пробил через себя в непростой ситуации и поразил ворота с близкой дистанции. Под занавес первой половины встречи Давид Луис снес Уэлбека в своей штрафной и рефери вновь указал на пенальти - на этот раз в ворота хозяев. Реализовал приговор мастер 11-метровых Дини.

Во втором тайме Уотфорд предпринял отчаянную попытку отыграться. Гостей вдохновил гол Уэлбека на 66-й минуте: форвард замкнул прострел с правого фланга, однако в дальнейшем Арсенал довел дело до победы.

Видеообзор матча Арсенал - Уотфорд (3:2)

Это поражение после ничьей Астон Виллы и Вест Хэма оставило Уотфорд (34 очка) за бортом АПЛ. Арсенал (8-е место, 56 очков) также провалил сезон, не попав ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы.

Отметим, в параллельном матче 38-го тура Лестер - Манчестер Юнайтед решалась судьба путевок в Лигу чемпионов.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, ФК Уотфорд.

Автор:

Телеграф
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