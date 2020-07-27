Украинский след: Ракицкий и Полярус сделали совместное фото после финала Кубка России

Украинские футболисты Ярослав Ракицкий и Артем Полярус сделали совместное фото после финала Кубка России.

В субботу, 25 июля, состоялся финальный матч Кубка России по футболу-2020. Победу в турнире одержал Зенит, который в этом году оформил золотой дубль, выиграв и национальный чемпионат. В финальном поединке, который проходил в Екатеринбурге, питерцы победил подмосковную команду Химки со счетом 1:0.

За Зенит выступает бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, а в составе Химок, который ранее добыл путевку в высший футбольный дивизион РФ, на позиции полузащитника играет украинец Артем Полярус.

После поединка украинцы сделали совместное фото, которое сегодня опубликовал на своей страничке в Instagram Артем, подписавший снимок "Отличный матч и встреча с Ракицким":

К слову, Полярус был признал лучшим игроком ФНЛ (второй по силе футбольный дивизион в РФ, прим. ред.) по итогам этого сезона.

Отметим, игроки Зенита при национальный праздновании разбил Кубок.