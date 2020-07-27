Луческу в Динамо: Ахметов не спешит давать комментарий

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов обсудил с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым ситуацию с Мирчей Луческу, который ранее стал главным тренером Динамо.

По словам Денисова, Ахметов пока отказался комментировать поступок румынского специалиста, однако по окончании футбольного сезона он обязательно затронет эту тему.

"Говорил сегодня с Ринатом Ахметовым. Тему Луческу в Динамо президент Шахтера в данный момент комментировать не будет, но договорились, что по окончании еврокубкового сезона запишем с ним большое итоговое интервью, в котором президент Шахтера обязательно прокомментирует и поступок Луческу. Я не знаю, что скажет в интервью Ринат Ахметов, но на мой взгляд, самое важное во всей этой истории с заходом Луческу в Динамо не спортивный аспект, а именно человеческий.

Я хорошо помню, что когда Луческу попал в автокатастрофу в Бухаресте, президент Шахтера тут же вылетел в Румынию поддержать своего тренера. Я также помню, когда у Луческу случился инфаркт, президент организовал полностью лечение, поддерживал, сохранил контракт и место главного тренера. Я не говорю уже о том, что он всегда поддерживал Луческу в любой сложный момент его донецкой карьеры, особенным в этом смысле выглядит 2008 год, тогда болельщики массово требовали отставки румына и только президент Шахтёра встал на защиту Луческу, взяв всю ответственность за результат на себя. И вот теперь Луческу в Динамо. И мне очень интересно даже не то, как теперь Мирча Луческу будет смотреть в глаза болельщикам Шахтёра, а как бы он, после всего перечисленного, посмотрел сегодня в глаза Ринату Ахметову.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин жестко прошелся по Луческу из-за всей этой ситуации.

Напомним, в четверг, 23 июля, президент Динамо Игорь Суркис взорвал украинское информ-пространство новостью о подписании Мирчи Луческу на должность главного тренера команды. Болельщики и Динамо, и Шахтера неоднозначно восприняли такое назначение специалиста, ведь Луческу отдал 12 лет жизни донецкой команде.