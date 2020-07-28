Скачать
Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скрипник может сменить клуб в УПЛ
Скрипник может сменить клуб в УПЛ
Top Rank приступила к переговорам по бою Ломаченко - Лопес
Top Rank приступила к переговорам по бою Ломаченко - Лопес
Пляжный волейболист Дальхаузер добыл историческую победу (Видео)
Пляжный волейболист Дальхаузер добыл историческую победу (Видео)
Полная переписка Луческу и Суркиса
Полная переписка Луческу и Суркиса

Луческу возложил цветы памятнику Лобановского (Фото)

Луческу возложил цветы памятнику Лобановского (Фото)
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф
Румынский специалист прибыл в Киев и отдал должное Валерию Лобановскому.

После скандальных новостей о том, что Мирча Луческу отказывается возглавлять Динамо, сегодня все стало на свои места. Румынский специалист прибыл в Киев и возложил цветы памятнику Валерия Лобановского возле стадиона Динамо.

Напомним, на днях появилась информация о том, что Луческу отказывается возглавлять киевский клуб из-за непримиримого поведения ультрас бело-синих. Ведь Луческу ранее возглавлял донецкий Шахтер. Но, президент киевлян Игорь Суркис заверил, что Луческу будет тренировать клуб.

Через два дня Мирча Луческу будет представлен команде Динамо.

Мирча Луческу уже сформировал свой тренерский штаб, в который также войдут Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Научную бригаду Мирчи Лучески в киевском «Динамо» должен возглавить итальянец Диего Лонго.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мирча Луческу, УПЛ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
02 Именитая теннисистка призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации
03 Усик о бое с Чисорой: Не хотелось бы обманывать зрителей и любителей бокса
04 Исмаилов: Я не переехал, а именно победил Емельяненко
05 Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь