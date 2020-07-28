Луческу возложил цветы памятнику Лобановского (Фото)

Румынский специалист прибыл в Киев и отдал должное Валерию Лобановскому.

После скандальных новостей о том, что Мирча Луческу отказывается возглавлять Динамо, сегодня все стало на свои места. Румынский специалист прибыл в Киев и возложил цветы памятнику Валерия Лобановского возле стадиона Динамо.

Напомним, на днях появилась информация о том, что Луческу отказывается возглавлять киевский клуб из-за непримиримого поведения ультрас бело-синих. Ведь Луческу ранее возглавлял донецкий Шахтер. Но, президент киевлян Игорь Суркис заверил, что Луческу будет тренировать клуб.

Через два дня Мирча Луческу будет представлен команде Динамо.

Мирча Луческу уже сформировал свой тренерский штаб, в который также войдут Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Научную бригаду Мирчи Лучески в киевском «Динамо» должен возглавить итальянец Диего Лонго.