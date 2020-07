Англичане представили новый мяч на предстоящий сезон АПЛ

Английская Премьер-лига представила новый мяч предстоящего сезона 2020/21. Вслед за новыми комплектами форм некоторых команд в АПЛ появился и новый мяч.

Название мяч получил от титульного спонсора - Nike Flight. Благодаря новой технологии он стал на 30% ощутимей.

Интересно, что амбассадором мяча стал форвард Тоттенхэма Гарри Кейн.

Pace, precision and explosiveness.



Are you ready for @NikeFootball’s new Premier League match ball?



Introducing the official 2020/21 Premier League Nike Flight ball #Playwithlove https://t.co/tL0aqKkB5C pic.twitter.com/AYahTd35ZC

— Premier League (@premierleague) July 29, 2020