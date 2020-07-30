Колос на 95-й минуте вырвал путевку в Лигу Европы (Видео)

Колос обыграл Мариуполь в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы благодаря голу Дениса Антюха.

Финальный матч плей-офф чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ) в среду, 29 июля, назвал обладателя вакантной путевки в Лигу Европы УЕФА сезона-2020/21.

В финале плей-офф УПЛ на столичном НСК "Олимпийский" ковалевский "Колос" в дополнительное время со счетом 1:0 взял верх над "Мариуполем" благодаря голу Дениса Антюха на 95-й минуте встречи после результативной передачи во вратарскую форварда "хлеборобов" Владимира Лисенко.

"Колос" получил пропуск во второй квалификационный раунд Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 31 августа, а матч - 17 сентября.

Колос - Мариуполь 1:0

Гол: Антюх, 95

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Гавриш (Петров, 57), Емец — Задоя (Д. Костышин, 100), Ориховский (Милько, 74) — Антюх, Смирный, Морозко — Бондаренко (Лысенко, 75)

Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский (Сагуткин, 87), Тищенко — Полегенько, Федорчук (Кащук, 99), Игнатенко (Чех, 87), Корниенко — Чурко (Топалов, 72), Мишнев — Фомин (Кулаков, 99)

Предупреждения: Задоя, Бондаренко, Смирный, Д. Костышин — Мишнев, Тищенко, Чоботенко, Игнатенко, Чех