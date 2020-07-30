Возврат к полосам: Ювентус представил новую форму

«Ювентус» представил новую домашнюю форму.

«Ювентус» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2020/2021.

Экипировка выполнена в традиционных для «старой синьоры» белом и чёрном цветах. При этом вставки, среди которых эмблема клуба и логотипы спонсоров, сделаны золотыми. На футболки также вернулись вертикальные полосы. Техническим спонсором туринцев является немецкая фирма adidas.

«Ювентус», набрав 83 очка в 37 турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А и уже гарантировал себе чемпионский титул. Ближайший преследователь бьянконери, «Интер», отстаёт на 4 очка. В Лиге чемпионов в следующей кампании Италию также представят «Аталанта» и «Лацио».