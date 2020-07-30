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Спасительный гол Лападулы - в обзоре матча Удинезе - Лечче (Видео)

Спасительный гол Лападулы - в обзоре матча Удинезе - Лечче (Видео)
15:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
29 июля Удинезе на "Дачия Арене" в рамках матча 37-го тура чемпионата Италии принимал борющийся за выживание Лечче. Итоговый результат 1:2 в пользу гостей. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Хозяева выдали шикарный дебют в первом тайме и лишь мастерство вратаря Лечче Габриэля спасло гостей от неминуемого разгрома. Однако забить фриульцы все-таки смогли: на 36-й минуте защитник Самир Сантос ударом головой после подачи с углового вывел Удинезе вперед. Гости отыгрались еще в первой 45-минутке усилиями Марка Манкозу, реализовавшего пенальти хитрым ударом по центру.

В концовке второго тайма Лечче добыл необходимый результат. Решающий гол на счету форварда Джанлуки Лападулы, который вколотил мяч с нескольких метров после блестящей командной атаки.

Отметим, в составе гостей весь матч впервые за полгода отыграл украинский полузащитник Евгений Шахов.

Видеообзор матча Удинезе - Лечче (1:2)

Этот результат позволил команде украинца сохранить надежды на сохранение прописки в высшем футбольном дивизионе Италии. Для этого Лечче (18-е место, 35 очков) необходимо два условия: победа в заключительном туре Серии А, а также "осечка" Дженоа (17-е место, 36 очков). Что касается Удинезе, то фриульцы (42 очка) комфортно чувствуют себя на 14-м месте.

В заключительном 38-м туре Серии А Лечче дома примет Парму (02.08.20), а Удинезе отправится в гости к Сассуоло (02.08.20).

Ранее сообщалось, что Фиорентина вколотила четыре мяча в ворота Болоньи.

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Все по теме:

ФК Удинезе, Серия А, Футбол, ФК Лечче.

Автор:

Телеграф
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