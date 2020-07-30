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Луческу назвал свой тренерский штаб в Динамо

Луческу назвал свой тренерский штаб в Динамо
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
В тренерский штаб румынского специалиста вошли Михаил Михайлов, Диего Лонго, Эмил Карас, Олег Гусев и Огнен Вукоевич.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу во время своей онлайн пресс-конференции назвал имена тренеров, которые войдут в тренерский штаб вице-чемпионов Украины.

По словам Луческу, Олег Гусев возьмет на себя роль тренера нападающего, Огнен Вукоевич займется полузащитой, а он сам возьмет под свой контроль защиту и организацию всего тренировочного процесса. Тренером голкиперов останется Михаил Михайлов.

Итальянский специалист Диего Лонго займется физической подготовкой футболистов.

Ранее стала известна реакция болельщиков Динамо на появление Луческу в форме киевского клуба.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол.

Автор:

Телеграф
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