Луческу назвал свой тренерский штаб в Динамо

В тренерский штаб румынского специалиста вошли Михаил Михайлов, Диего Лонго, Эмил Карас, Олег Гусев и Огнен Вукоевич.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу во время своей онлайн пресс-конференции назвал имена тренеров, которые войдут в тренерский штаб вице-чемпионов Украины.

По словам Луческу, Олег Гусев возьмет на себя роль тренера нападающего, Огнен Вукоевич займется полузащитой, а он сам возьмет под свой контроль защиту и организацию всего тренировочного процесса. Тренером голкиперов останется Михаил Михайлов.

Итальянский специалист Диего Лонго займется физической подготовкой футболистов.

Ранее стала известна реакция болельщиков Динамо на появление Луческу в форме киевского клуба.