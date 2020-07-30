Ранний дубль Ди Кармине - в обзоре матча Верона - СПАЛ (Видео)

В среду, 29 июля, состоялись заключительные матчи 37-го тура чемпионата Италии, в частности Верона на "Маркантонио Бентегоди" принимала СПАЛ. Итоговый результат 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Хозяева уже с первых минут провели ударную четырехминутку, увенчавшуюся дублем Самуэля Ди Кармине. На 7-й минуте нападающий головой замкнул навес с левого фланга, а еще через 4 минуты форвард удачно подставил ногу после прострела слева.

Во втором тайме Верона добилась разгрома усилиями Марко Давиде Фараони. Полузащитник на 47-й минуте головой замкнул навес с углового - без шансов для вратаря СПАЛа Летицы.

Видеообзор матча Верона - СПАЛ (3:0)

Верона (49 очков) после этой победы поднялась на девятое место. СПАЛ (20-е место, 20 очков) в следующем сезоне будет выступать в Серии B.

В последнем туре СПАЛ домашним матчем против Фиорентины попрощается с Серией А (02.08.20), а Верона может отправить Дженоа в низший дивизион (02.08.20).

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