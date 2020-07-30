Скачать
Четверг, 30.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Презентация Луческу в Динамо: реакция болельщиков
Презентация Луческу в Динамо: реакция болельщиков
Есть на что посмотреть: подготовка Ломаченко к бою с "болтуном" Теофимо Лопесом (Видео)
Есть на что посмотреть: подготовка Ломаченко к бою с "болтуном" Теофимо Лопесом (Видео)
Гол и ассист Иммобиле и Корреа - в обзоре матча Лацио - Брешия (Видео)
Гол и ассист Иммобиле и Корреа - в обзоре матча Лацио - Брешия (Видео)
Шахтер определил лучшего игрока по итогам июля
Шахтер определил лучшего игрока по итогам июля

Ранний дубль Ди Кармине - в обзоре матча Верона - СПАЛ (Видео)

Ранний дубль Ди Кармине - в обзоре матча Верона - СПАЛ (Видео)
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В среду, 29 июля, состоялись заключительные матчи 37-го тура чемпионата Италии, в частности Верона на "Маркантонио Бентегоди" принимала СПАЛ. Итоговый результат 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Хозяева уже с первых минут провели ударную четырехминутку, увенчавшуюся дублем Самуэля Ди Кармине. На 7-й минуте нападающий головой замкнул навес с левого фланга, а еще через 4 минуты форвард удачно подставил ногу после прострела слева.

Во втором тайме Верона добилась разгрома усилиями Марко Давиде Фараони. Полузащитник на 47-й минуте головой замкнул навес с углового - без шансов для вратаря СПАЛа Летицы. 

Видеообзор матча Верона - СПАЛ (3:0)

Верона (49 очков) после этой победы поднялась на девятое место. СПАЛ (20-е место, 20 очков) в следующем сезоне будет выступать в Серии B.

В последнем туре СПАЛ домашним матчем против Фиорентины попрощается с Серией А (02.08.20), а Верона может отправить Дженоа в низший дивизион (02.08.20).

Ранее Иммобиле и Корреа устроили шоу в матче Лацио - Брешия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, Футбол, ФК Верона, ФК СПАЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определено место жительства Луческу в Киеве
02 Колос на 95-й минуте вырвал путевку в Лигу Европы (Видео)
03 Бабич покидает Мариуполь
04 Шахтер не отпустил бразильца в Баварию
05 Презентация Луческу в Динамо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь