Ранний дубль Ди Кармине - в обзоре матча Верона - СПАЛ (Видео)

Хозяева уже с первых минут провели ударную четырехминутку, увенчавшуюся дублем Самуэля Ди Кармине. На 7-й минуте нападающий головой замкнул навес с левого фланга, а еще через 4 минуты форвард удачно подставил ногу после прострела слева.
Во втором тайме Верона добилась разгрома усилиями Марко Давиде Фараони. Полузащитник на 47-й минуте головой замкнул навес с углового - без шансов для вратаря СПАЛа Летицы.
Видеообзор матча Верона - СПАЛ (3:0)
Верона (49 очков) после этой победы поднялась на девятое место. СПАЛ (20-е место, 20 очков) в следующем сезоне будет выступать в Серии B.
В последнем туре СПАЛ домашним матчем против Фиорентины попрощается с Серией А (02.08.20), а Верона может отправить Дженоа в низший дивизион (02.08.20).
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