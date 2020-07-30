На президента ФИФА завели уголовное дело

Швейцарский специальный прокурор открыл дело против президента ФИФА Джанни Инфантино", - говорится в сообщении журналиста.
BREAKING: Swiss special prosecutor opens criminal case against FIFA President Gianni Infantino— Rob Harris (@RobHarris) July 30, 2020
Прокуратура Швейцарии подозревает футбольного функционера в превышении должностных полномочий. Кроме того, его обвиняют в преступном сговоре с должностными лицами швейцарской прокуратуры.
Напомним, Джанни Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году после грандиозного коррупционного скандала, который увенчался увольнением Зеппа Блаттера.
Ранее Инфантино прокомментировал жизнь во время пандемии коронавируса.