На президента ФИФА завели уголовное дело

Президент Международной федерация футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела. Об этом в своем twitter сообщил журналист Роб Харрис.

Швейцарский специальный прокурор открыл дело против президента ФИФА Джанни Инфантино", - говорится в сообщении журналиста.

BREAKING: Swiss special prosecutor opens criminal case against FIFA President Gianni Infantino — Rob Harris (@RobHarris) July 30, 2020

Прокуратура Швейцарии подозревает футбольного функционера в превышении должностных полномочий. Кроме того, его обвиняют в преступном сговоре с должностными лицами швейцарской прокуратуры.

Напомним, Джанни Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году после грандиозного коррупционного скандала, который увенчался увольнением Зеппа Блаттера.

Ранее Инфантино прокомментировал жизнь во время пандемии коронавируса.