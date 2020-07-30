Скачать
Четверг, 30.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Презентация Луческу в Динамо: реакция болельщиков
Презентация Луческу в Динамо: реакция болельщиков
Интер готовит сверхщедрый контракт для Месси
Интер готовит сверхщедрый контракт для Месси
Гол и ассист Иммобиле и Корреа - в обзоре матча Лацио - Брешия (Видео)
Гол и ассист Иммобиле и Корреа - в обзоре матча Лацио - Брешия (Видео)
Шахтер определил лучшего игрока по итогам июля
Шахтер определил лучшего игрока по итогам июля

На президента ФИФА завели уголовное дело

На президента ФИФА завели уголовное дело
Обновлено 19:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Президент Международной федерация футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела. Об этом в своем twitter сообщил журналист Роб Харрис.

Швейцарский специальный прокурор открыл дело против президента ФИФА Джанни Инфантино", - говорится в сообщении журналиста.

Прокуратура Швейцарии подозревает футбольного функционера в превышении должностных полномочий. Кроме того, его обвиняют в преступном сговоре с должностными лицами швейцарской прокуратуры.

Напомним, Джанни Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году после грандиозного коррупционного скандала, который увенчался увольнением Зеппа Блаттера.

Ранее Инфантино прокомментировал жизнь во время пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФИФА, Швейцария, Футбол, Джанни Инфантино.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определено место жительства Луческу в Киеве
02 Колос на 95-й минуте вырвал путевку в Лигу Европы (Видео)
03 Бабич покидает Мариуполь
04 Шахтер не отпустил бразильца в Баварию
05 Презентация Луческу в Динамо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь