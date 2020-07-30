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Интер готовит сверхщедрый контракт для Месси

Интер готовит сверхщедрый контракт для Месси
Обновлено 19:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Итальянский Интер готовит 260-миллионное предложение Лионелю Месси. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, миланский клуб хочет подписать Лионеля Месси в качестве свободного агента. Такое может произойти летом 2021 года, когда у аргентинца закончится контракт с Барселоной.

Боссов Интера не пугают финансовые запросы игрока и они готовы предложить Месси четырехлетний контракт на общую сумму в  € 260 млн. 

Руководство Интера уверенно, что с лихвой отобьет эти деньги после приглашения суперзвезды, ведь у команды наверняка увеличатся продажи футболок и в клуб вольются новые инвестиции.

Напомним, Месси с Барселоной провалил остаток сезона в Ла Лиге и команда Кике Сетьена заняла втрое место, упустив чемпионство Реалу. Что касается Интера, то подопечные Антонио Конте движутся к "серебру" в Серии А, однако им для этого необходимо переиграть Аталанту украинца Руслана Малиновского в заключительном туре Серии А (01.08.20).

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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