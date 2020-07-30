Луческу провел первую тренировку в Динамо

Сегодня, 30 июля, Мирча Луческу провел свою первую тренировку в Динамо.

Занятие состоялось на учебно-тренировочной базе киевского клуба в Вите-Литовской.

Перед тренировкой Луческу обратился к игрокам Динамо, а также представил им тренерский штаб команды, в который вошли, в том числе и легенды киевского клуба - Олег Гусев и Огнен Вукоевич.

Во вступительной речи румынский специалист подчеркнул важность диалога между футболистом и тренером. По словам наставника, все тренеры Динамо пришли помочь игрокам стать лучше.

Также Мистер затронул тему травм и пожелал всем игрокам здоровья и дружеской конкуренции на поле.

Напомним, сегодня состоялась первая пресс-конференция Луческу на новой должности.