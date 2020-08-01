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ПСЖ взял третий трофей в 2020 году (Видео)

ПСЖ взял третий трофей в 2020 году (Видео)
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видеообзор финала Кубка французской лиги Лион - ПСЖ.

В пятницу, 31 июля, в Париже состоялся финальный матч Кубка французской лиги Лион - ПСЖ. Встреча, проходившая, на "Стад-де-Франс", в основное время завершилась со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти более везучими оказались футболисты парижского суперклуба (5:6)

В составе Лиона на 119-й минуте встречи за грубую игру был удален защитник Рафаэль Да Силва.

Решающий удар в серии 11-метровых не реализовал Бертран Траоре - Кейлор Навас угадал направления удар и отбил мяч.

Видеообзор матча Лион - ПСЖ 0:0 (по пен. — 5:6)

Ранее сообщалось, что ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции, а также стал победителем Кубка Франции-2020.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, ФК Лион, Футбол, Кубок французской лиги.

Автор:

Телеграф
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