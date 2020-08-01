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Нападающий Динамо заинтересовал клуб Серии А

Нападающий Динамо заинтересовал клуб Серии А
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Днепр-1
Форвард Динамо Владислав Супряга попал в сферу интересов Болоньи. Об этом сообщает bolognasportnews.it.

Прошлый сезон Супряга провел на правах аренды в "Днепре-1". В активе Владислава 16 голов и одна результативная передача в 31 матче во всех турнирах.

Ожидается, что летние сборы Супряга проведет в составе "Динамо". Новый главный тренер Мирча Луческу хочет оценить его готовность играть за динамовский клуб. В Киев молодой форвард перебрался два года назад из Днепра.

"Болонья" за тур до конца сезона в Серии А занимает 12-е место.

Ранее сообщалось, что Болонья крупно уступила Фиорентине в 37-м туре Серии А.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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