Прогноз на финал Кубка Англии Арсенал - Челси

Прогноз на матч «Арсенал» - «Челси»: обе команды забьют. Коэффициент 1.7.

Для Англии — это традиционно главный матч сезона. Яркий, непредсказуемый, с королевской семьей в вип-ложе «Уэмбли». «Арсенал» хочет не только в 14-й раз в истории выиграть этот трофей, но и завоевать путевку в Лигу Европы и сыграть с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии. Мотивация «Челси» - просто взять статусный трофей. Путевка в Лигу чемпионов у команды уже есть. Как может завершиться эта встреча анализирует тренер сборной Украины и эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Форма «Арсенал»

«Канониры» заняли восьмое место в АПЛ — это худший результат клуба за последние 25 лет. В сезоне 1994/95 «Арсенал» финишировал 12-м, после чего лондонцы пригласили Арсена Венгера. «Канониры» имели шансы завершить сезон в топ-6, но в предпоследнем туре команда Микеля Артеты проиграла «Астон Вилле» (0:1).

На пути к финалу Кубка Англии «Арсенал» прошел сразу три клуба АПЛ - «Борнмут» (2:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и в полуфинале «Манчестер Сити» (2:0). Последний результат не будем считать сенсацией - «Канониры» уверенно и грамотно обыграли действующего обладателя трофея благодаря дублю Обамеянга.

Форма «Челси»

«Синие» завершили сезон в АПЛ на 4-м месте. Задачу-минимум (путевку в ЛЧ) Лэмпард выполнил. При этом, Лэмпард достиг лучшего результата в АПЛ для тренеров-дебютантов с сезона-1994/95, когда Фрэнк Кларк занял с «Ноттингем Форест» третье место.

Как и «Арсенал», в этом сезоне Кубка Англии «Челси» обыграл трех представителей АПЛ. Правда, все они были из топ-5 - «Ливерпуль» (2:0), «Лестер» (1:0) и МЮ (3:1). Победу в полуфинале над МЮ много кто списал на привозы Де Хеа. На самом деле, «Челси» преобладал соперника по всем игровым показателям, а голы Жиру, Маунта и автогол Магуайра были вполне логичными.

«Арсенал» - «Челси». Статистика

Соперники регулярно пересекаются в самых турнирах и борьба идет с переменным успехом. Скажем, баланс последних 10 матчей таков: 3 победы «Челси», 3 победы «Арсенала», 4 ничьи.

В мае 2019-го соперники сошлись в финале Лиги Европы и тогда в Баку команда Маурицио Сарре разгромила команду Унаи Эмери 4:1 (Жиру, Педро, Азар-2 - Ивоби).

В этом сезоне команды дважды сыграли в АПЛ. Дома «Арсенал» проиграл 1:2 (Обамеянг - Жоржиньо, Абрахам), а на «Стэмфорд Бридж» соперники сыграли вничью 2:2 (Жоржиньо, Аспиликуэта - Мартинелли, Бельерин).

«Арсенал» - «Челси». Статистика

«Арсенал» не проиграл в 28 из 31 последнего матча в Кубке Англии

«Челси» выиграл 9 из 10 последних матчей в Кубке Англии

В 5 из последних 7 поединков в Кубке Англии «Челси» выиграл как первый тайм, так и матч в целом

В 5 из 6 последних личных встреч во всех турнирах было забито больше 2,5 голов

В 8 из 11 последних личных встреч во всех турнирах забивали обе команды

«Арсенал» - «Челси». Прогноз

Если «Арсенал» проигрывает этот матч, то впервые с 1996 года останется без еврокубков. Артета уже доказал, что умеет побеждать более сильных, чем он, поэтому тактически «Арсенал» будет готов лучше. У «Челси» команда более сыгранная. Соперники точно обменяются голами, а основное время может завершиться вничью. Судьбу трофея решит класс отдельных исполнителей. Например, Обамеянга или Виллиана.