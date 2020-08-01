Чиро Иммобиле выиграл Золотую бутсу 2019/20

Итальянский нападающий Лацио Чиро Иммобиле завоевал золотую бурсу по итогам сезона 2019/20.

В ближайший уик-энд завершится чемпионат Италии по футболу, однако уже за тур до конца Серии А стал известен обладатель золотой бутсы текущего сезона.

Лучшим бомбардиром европейских чемпионатов стал Чиро Иммобиле из Лацио, наколотивший в ворота соперников 35 голов. Об этом уже с уверенностью можно сказать после того, как главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не включил в заявку на матч 38-го тура Серии А с Ромой португальца Криштиану Роналду. Только португалец, у которого на счету 31 забитый мяч, имел теоретические шансы догнать итальянца в борьбе за индивидуальный трофей.

Отметим, Чиро уже сегодня сможет улучшить свой результат. В матче 38-го тура Серии А его Лацио сыграет на выезде с Наполи. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, свой последний гол в Серии А Иммобиле забил Брешии.