Скачать
Суббота, 01.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
Нурмагомедов - Кварнстрем. Видео боя
Нурмагомедов - Кварнстрем. Видео боя
"Мы нуждаемся в нем, как в солнечном свете": Фанаты Динамо (Загреб) заступились за Луческу
"Мы нуждаемся в нем, как в солнечном свете": Фанаты Динамо (Загреб) заступились за Луческу
"Химичит перед боями": Александра Емельяненко обвинили в допинге
"Химичит перед боями": Александра Емельяненко обвинили в допинге

Чиро Иммобиле выиграл Золотую бутсу 2019/20

Чиро Иммобиле выиграл Золотую бутсу 2019/20
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Итальянский нападающий Лацио Чиро Иммобиле завоевал золотую бурсу по итогам сезона 2019/20.

В ближайший уик-энд завершится чемпионат Италии по футболу, однако уже за тур до конца Серии А стал известен обладатель золотой бутсы текущего сезона.  

Лучшим бомбардиром европейских чемпионатов стал Чиро Иммобиле из Лацио, наколотивший в ворота соперников 35 голов. Об этом уже с уверенностью можно сказать после того, как главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не включил в заявку на матч 38-го тура Серии А с Ромой португальца Криштиану Роналду. Только португалец, у которого на счету 31 забитый мяч, имел теоретические шансы догнать итальянца в борьбе за индивидуальный трофей. 

Отметим, Чиро уже сегодня сможет улучшить свой результат. В матче 38-го тура Серии А его Лацио сыграет на выезде с Наполи. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, свой последний гол в Серии А Иммобиле забил Брешии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Золотая бутса, ФК Лацио, Футбол, Чиро Иммобиле.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду показал свой роскошный автопарк (Фото)
02 Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
03 "Градус напряжения падает": Франков о ситуации в Динамо
04 Нурмагомедов - Кварнстрем. Видео боя
05 ПСЖ взял третий трофей в 2020 году (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь