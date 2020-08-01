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"Мы нуждаемся в нем, как в солнечном свете": Фанаты Динамо (Загреб) заступились за Луческу

"Мы нуждаемся в нем, как в солнечном свете": Фанаты Динамо (Загреб) заступились за Луческу
Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) ФК Динамо (Киев)
Загребские болельщики написали открытое письмо в поддержку Мирчи Лучексу, адресованное ультрас Динамо (Киев). Текст письма приводит официальный сайт столичного клуба.

"Три четверти века.

И мы добавляем четвертую четверть, которая принадлежит Мирче Луческу. Именно он внедрил КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДХОД задолго до того, как это стало повсеместной реальностью в футболе.

Все думают, что о Мирче Луческу уже все сказано. На самом деле, о нем сказано мало. Вот небольшая часть из малоизвестного:

- С 1991 по 1996 годы он возглавлял Брешию. Команда из Ломбардии возродилась благодаря работе до седьмого пота и вдохновению, полученному от Луческу.

- Он собрал вокруг себя команду специалистов, создавших программу, которую можно было назвать "Все, что вы хотели бы знать о футболе, но боялись спросить".

- Четыре специалиста, которых пригласил на работу Луческу, собирали внушительный объем информации и всевозможных данных с матчей противников, словно под микроскопом анализируя каждого игрока, как их индивидуальные, так и командные действия.

Каждый пас, каждое движение на поле, каждое действие получало различные оценки в зависимости от направления и эффективности:

- пасы делились на вертикальный, длинный, горизонтальный, ошибочный, короткий, полезный, пас назад, последний

- отбор, ускорения, штрафные удары, удары, фолы, смена направления атаки...

В целом 47 различных видов действий в 50-ти разных зонах игрового поля. Перед каждым матчем в распоряжении Луческу было такое количество информации о сопернике, которым не располагал ни один другой тренер.

Мы хотели бы поделиться своими мыслями с ультрас киевского Динамо:

То, как вы поддерживаете команду, достойно уважения! Так же, как и мы. Кроме того, и вы, и мы являемся "динамовцами". Мы тоже знаем цену принципиальному соперничеству.

Но знайте, Мирча Луческу заслуживает того, чтобы его ценили и уважали. В течение многих лет (его работы) в Украине доминировало не соперничество, а ценность футбола.

Дорожите Луческу, а если не будете, то отдайте его обратно нам! В Киеве или Бухаресте, наше Динамо в нем нуждается, как в солнечном свете!

Живите вечно, Мирча! Ваше имя останется в футболе навсегда", - говорится в письме.

Ранее Мирча Луческу провел первую тренировку в качестве главного тренера Динамо.

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ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол.

Автор:

Телеграф
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