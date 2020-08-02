Скачать
Воскресенье, 02.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Чиро Иммобиле выиграл Золотую бутсу 2019/20
Чиро Иммобиле выиграл Золотую бутсу 2019/20
"Мы нуждаемся в нем, как в солнечном свете": Фанаты Динамо (Загреб) заступились за Луческу
"Мы нуждаемся в нем, как в солнечном свете": Фанаты Динамо (Загреб) заступились за Луческу
Порту в меньшинстве завоевал Кубок Португалии (Видео)
Порту в меньшинстве завоевал Кубок Португалии (Видео)

Арсенал обыграл Челси в финале Кубка Англии

Арсенал обыграл Челси в финале Кубка Англии
Обновлено 07:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лондонский Арсенал установил рекорд по количеству трофеев Кубка Англии.

В финале Кубка Англии на Уэмбли встречались две лондонские команды Челси и Арсенал.

Уже на 5-й минуте Пушилич забил первый гол в матче. Но во втором тайме Обамеянг оформил дубль, а у Челси последовало удаление Ковачича.

Арсенал уже 14-й раз завоевал Кубок Англии, что является рекордом.

Арсенал - Челси 2:1

Голы: Обамеянг, 28 (с пенальти), 67 — Пулишич, 5

Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис (Папастатопулос, 88), Тирни (Колашинац, 90+13) — Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз — Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 82), Обамеянг

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Зума, Рюдигер (Хадсон-Одои, 79) — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, (Баркли, 78) Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Педро, 49)

Предупреждения: Себальос — Ковачич, Аспиликуэта, Маунт, Рюдигер, Баркли

Удаление: Ковачич, 73 (повторное предупреждение)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Футбол, АПЛ, Кубок Англии.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
02 Порту в меньшинстве завоевал Кубок Португалии (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь