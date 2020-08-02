Арсенал обыграл Челси в финале Кубка Англии

Лондонский Арсенал установил рекорд по количеству трофеев Кубка Англии.

В финале Кубка Англии на Уэмбли встречались две лондонские команды Челси и Арсенал.

Уже на 5-й минуте Пушилич забил первый гол в матче. Но во втором тайме Обамеянг оформил дубль, а у Челси последовало удаление Ковачича.

Арсенал уже 14-й раз завоевал Кубок Англии, что является рекордом.

Арсенал - Челси 2:1

Голы: Обамеянг, 28 (с пенальти), 67 — Пулишич, 5

Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис (Папастатопулос, 88), Тирни (Колашинац, 90+13) — Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз — Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 82), Обамеянг

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Зума, Рюдигер (Хадсон-Одои, 79) — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, (Баркли, 78) Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Педро, 49)

Предупреждения: Себальос — Ковачич, Аспиликуэта, Маунт, Рюдигер, Баркли

Удаление: Ковачич, 73 (повторное предупреждение)