Миллион за чемпионство: СМИ узнали размер зарплаты Луческу

Румынский специалист получит один миллион евро в случае завоевания чемпионства.

Мирча Луческу неожиданного для многих стал главным тренером Динамо, несмотря на свое прошлое в донецком Шахтере. Как сообщает Ziare.com, назначение опытного румына обойдется киевскому клубу в кругленькую сумму, при этом в контракте специалиста прописаны различные бонусы.

По информации источника, месячная заработная плата Луческу в Динамо составляет 150 тысяч евро (1,8 млн евро в год). Кроме того, 75-летний специалист получит один миллион евро в качестве бонусов, если ему удастся прервать гегемонию Шахтера и стать чемпионом Украины.

В случае триумфа в предстоящем матче Суперкубка Украины против "горняков", который состоится 25 августа, Мирча Луческу дополнительно заработает 50 тысяч евро.