Миллион за чемпионство: СМИ узнали размер зарплаты Луческу

Мирча Луческу неожиданного для многих стал главным тренером Динамо, несмотря на свое прошлое в донецком Шахтере. Как сообщает Ziare.com, назначение опытного румына обойдется киевскому клубу в кругленькую сумму, при этом в контракте специалиста прописаны различные бонусы.
По информации источника, месячная заработная плата Луческу в Динамо составляет 150 тысяч евро (1,8 млн евро в год). Кроме того, 75-летний специалист получит один миллион евро в качестве бонусов, если ему удастся прервать гегемонию Шахтера и стать чемпионом Украины.
В случае триумфа в предстоящем матче Суперкубка Украины против "горняков", который состоится 25 августа, Мирча Луческу дополнительно заработает 50 тысяч евро.