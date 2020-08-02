Аталанта проиграла Интеру "серебро" Серии А (Видео)

В Бергамо состоялся матч за второе место в итальянской Серии А.

Команда Гасперини, в которой играет украинец Руслан Малиновский, принимала Интер. Это был последний тур чемпионата. В случае победы Аталанта могла впервые в своей истории занять второе место в чемпионате.

Но нужно отдать должное подопечным Антонио Конте, которые благодаря быстрому голу отстояли свое место в турнирной таблице.

Малиновкий вышел уже по традиции во втором тайме, но не сумел помочь своей команде. Кстати, украинец получил самую высокую оценку в своей команде.

После этого тура Интер набрал 82 очка, у Аталанты и Лацио по 78 очков, но римляне проиграли Наполи и остались на 4-м месте.

Обзор матча

Аталанта — Интер 0:2

Голы: Д'Амброзио, 1, Янг, 20

Аталанта: Голлини (Спортьелло, 5) — Толой, Кальдара, Джимсити — Кастань (Хатебур, 60), де Роон, Фройлер (Малиновский, 61), Госенс — Пашалич (Муриэль, 61) — Гомес (Да Рива, 90+1), Сапата

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони (Шкриниар, 77) — Д'Амброзио (Бираги, 77), Брозович, Гальярдини, Янг (Мозес, 90) — Барелла (Эриксен, 90) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 71)

Предупреждения: Джимсити, Толой — де Врей, Брозович