Скачать
Воскресенье, 02.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пушечный гол Ибры - в обзоре матча Милан - Кальяри (Видео)
Пушечный гол Ибры - в обзоре матча Милан - Кальяри (Видео)
Шикарный выстрел Фабиана Руиса - в обзоре матча Наполи - Лацио (Видео)
Шикарный выстрел Фабиана Руиса - в обзоре матча Наполи - Лацио (Видео)
Арсенал обыграл Челси в финале Кубка Англии
Арсенал обыграл Челси в финале Кубка Англии
Аталанта проиграла Интеру "серебро" Серии А (Видео)
Аталанта проиграла Интеру "серебро" Серии А (Видео)

Дубль Перотти - в обзоре матча Ювентус - Рома (Видео)

Дубль Перотти - в обзоре матча Ювентус - Рома (Видео)
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вчера, 1 августа, в рамках матча 38-го тура чемпионата Италии Ювентус принимал Рому. Встреча, проходившая на стадионе "Ювентус", завершилась со счетом 1:3. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Хозяева быстро открыли счет: уже на 5-й минуте Гонсало Игуаин после скидки партнера при розыгрыше углового вколотил мяч в ворота Даниэля Фусато. Еще в первом тайме римляне ответили дважды. Сначала на 23-й минуте экс-форвард Днепра Никола Калинич отквитал один мяч ударом головой после подачи с углового. Затем за минуту до конца первого тайма Диего Перотти легко реализовал пенальти, заработанный Риккардо Калафиори.

Во втором тайме Перотти оформил дубль, выйдя фактически один на один с Войцехом Щесны. 

Видеообзор матча Ювентус - Рома (1:3)

Этот результат никак не повлиял на итоговые места команд в турнирной таблице серии А: Ювентус (83 очка) - первый, а Рома (70 очков) - пятая.

Ранее Милан разобрался с Кальяри, один из голов на счету Ибры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
02 Аталанта проиграла Интеру "серебро" Серии А (Видео)
03 UFC: технический нокаут в главном бою Брансон - Шахбазян (Видео)
04 Усик забрал телефон у Беринчика и начал делать селфи (Видео)
05 Пушечный гол Ибры - в обзоре матча Милан - Кальяри (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь