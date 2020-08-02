Дубль Перотти - в обзоре матча Ювентус - Рома (Видео)

Вчера, 1 августа, в рамках матча 38-го тура чемпионата Италии Ювентус принимал Рому. Встреча, проходившая на стадионе "Ювентус", завершилась со счетом 1:3. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Хозяева быстро открыли счет: уже на 5-й минуте Гонсало Игуаин после скидки партнера при розыгрыше углового вколотил мяч в ворота Даниэля Фусато. Еще в первом тайме римляне ответили дважды. Сначала на 23-й минуте экс-форвард Днепра Никола Калинич отквитал один мяч ударом головой после подачи с углового. Затем за минуту до конца первого тайма Диего Перотти легко реализовал пенальти, заработанный Риккардо Калафиори.

Во втором тайме Перотти оформил дубль, выйдя фактически один на один с Войцехом Щесны.

Видеообзор матча Ювентус - Рома (1:3)

Этот результат никак не повлиял на итоговые места команд в турнирной таблице серии А: Ювентус (83 очка) - первый, а Рома (70 очков) - пятая.

Ранее Милан разобрался с Кальяри, один из голов на счету Ибры.