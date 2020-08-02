Луческу в Динамо хочет подписать четырех бразильцев

Динамо заинтересовалось в приобретении четырех бразильских игроков и начало переговоры по ним. Об этом сообщает Sqenf Foot.

По информации источника, президент киевского клуба для сделок выделит до €25 млн.

Сообщается, что Луческу хочет подписать в клуб крайних атакующих полузащитников: Маркиньоса из Атлетико Минейро и Хелиньо из Сан-Пауло. Кроме того, вице-чемпионы Украины активно ведут центрального хавбека Гремио Жеана Пиерре. Также в столичную команду может перебраться опорник Палмейраса Габриэле Менино.

Отметим, все выше перечисленные футболисты являются молодыми талантами в возрасте до 22 лет.

Ранее сообщалось, что Луческу провел свою первую тренировку в Динамо.