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"Довольно неплохо": Малиновский оценил свой дебютный сезон в Италии

"Довольно неплохо": Малиновский оценил свой дебютный сезон в Италии
07:26 Сегодня Телеграф isport.ua
Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал свой первый сезон в чемпионате Италии.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский проанализировал свой дебютный сезон в Серии А. Украинец считает, что провел его хорошо, несмотря на то, что в Италии футболистам сложно привыкнуть к игре.

"Сезон закончен на хорошей ноте. Конечно, в Аталанте никто не ожидал такого результата, потому что Мистер говорил перед началом чемпионата, что будет тяжело повторить этот успех, ведь есть много клубов, у которых бюджет и возможности выше, чем у Аталанты. Но все же мы выполнили задачу, попали снова в Лигу чемпионов.

Считаю, что для первого сезона в Италии показал себя довольно неплохо. В Италии футболисту очень сложно прийти и сразу показывать результат, понимание игры. Все-таки язык нужно учить, требования тренерские нужно выполнять, и, как говорится, учиться каждый день. Каждую неделю что-то новое узнаешь, поэтому есть куда расти. Следующий сезон будет намного сильнее", - отметил игрок.

Малиновский также рассказал, нравится ли ему жизнь в Италии и чем она отличается от Бельгии.

"Жизнь в Италии совсем другая, не такая, как в Бельгии. Менталитет, можно сказать, больше похож на украинский, поэтому семья довольна, все счастливы. Продолжаем работать", - отметил футболист в эфире телеканала Футбол 1.

Отметим, что в последнем матче Аталанты в сезоне против Интера Малиновский стал одним из лучших игроков команды. 

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ФК Аталанта, Руслан Малиноский.

Автор:

Телеграф
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