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В Кривом Роге возродили легендарный Кривбасс: где будет выступать клуб

В Кривом Роге возродили легендарный Кривбасс: где будет выступать клуб
08:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото:ФК Горняк
Кривбасс попробует свои силы во Второй лиге Украины.

Клуб из Второй лиги Украины переименован. «Горняк" из Кривого Рога переименовали в  легендарный "Кривбасс"

О данном решении сообщил экс-футболист клуба из Кривого Рога  Тарас Стретович через социальную сеть Facebook на своей странице. Команда будет выступать во Второй лиге со старта нового сезона.

"Горняк" официально сменил название на "Кривбасс". Президентом клуба остается украинский бизнесмен Константин Караманиц. Наставником будет украинский специалист Геннадий Приходько.Все футболисты заключат новые  контракты с переименованным клубом. Тренировочной базой клуба остается СК "Горняк". Домашний стадион – "Шахта Октябрьская". Клуб будет заявлен в следующем сезоне во Вторую лигу под именем легендарного "Кривбасса".

Последний матч "Кривбасс" сыграл еще в 2013 году, после чего  потерял профессиональный статус, когда снялся с УПЛ. Клуб играл в чемпионате среди любителей.

"Горняк" завершил сезон Второй лиги минувшего сезона на 4-й строчке, что не позволило клубу повыситься в классе, впрыгнув в Первую лигу Украины. Напомним, ранее сам Владимир Зеленкий поручил одному из депутатов возродить легендарный футбольный клуб из Кривого Рога. "Юзик" выполнил поручение - теперь остается только догадываться, станет ли второй заход Кривбасса также успешен, как и прошлый.

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Кривбасс.

Автор:

Телеграф
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