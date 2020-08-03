Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ

Мариуполь официально представил Остапа Маркевича в роли коуча первой команды азовцев.

ФК Мариуполь назначил нового наставника Коучем "азовцев" стал молодой и амбициозный украинский специалист Остап Маркевич. Сегодня, 3 августа, на клубной базе в Мариуполе первый вице-президент "азовцев" Андрей Санин "презентовал коуча футболистам клуба Контракт с Остапом Мироновичем рассчитан на один сезон.

В период 2016-2019 годов украинский тренер работал в "Вильярреале" U-20, вместе с которым "выборол" серебро Примеры.

После чего Остап начал самостоятельную тренерскую карьеру. С июня по октябрь 2019 работал главным тренером "Агробизнеса" (Хмельницкая область). Потом возглавлял одесский "Черноморец", но в связи с коронавирусным карантином не провел у руля "моряков" ни единого официального матча.

Напомним, что до прихода Маркевича "Мариуполь" три года тренировал Александр Бабич, который подал в отставку и СМИ активно сватают его на пост наставника луганской Зари.