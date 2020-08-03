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Ограничились Сане: в Баварии рассказали о трансферных целях клуба на 2020

Ограничились Сане: в Баварии рассказали о трансферных целях клуба на 2020
12:15 Сегодня Телеграф
Мюнхенская Бавария не будет совершать громких трансферов в этом году.

Один из руководителей мюнхенской Баварии Ули Хенесс заявил, что не стоит ждать крупных трансферов в исполнении мюнхенского клуба в 2020 году.

"У нас не будет крупных трансферов в этом году, я в этом уверен", — приводит слова Хенесса Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Стоит отметить, что Бавария этим летом провернула "трансфер века" в стан чемпионов Германии перешел одноклубник и друг Александра Зинченко - Лерой Сане. Молодой немец подписал контракт на 5 лет. Сообщается, что Ман Сити стал богаче на 60 миллионов евро в результате продажи своего футболиста.

Стоит сказать, что Бавария является единоличным лидером немецкого футбола уже много лет. Потенциальными конкурентами "машини" являються РБ Лейпциг и Боруссия из Дортмунда, однако, навязать серьезную борьбу этим клубам пока не по силам.

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ФК Бавария, Лерой Сане.

Автор:

Телеграф
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