Ограничились Сане: в Баварии рассказали о трансферных целях клуба на 2020

Мюнхенская Бавария не будет совершать громких трансферов в этом году.

Один из руководителей мюнхенской Баварии Ули Хенесс заявил, что не стоит ждать крупных трансферов в исполнении мюнхенского клуба в 2020 году.

"У нас не будет крупных трансферов в этом году, я в этом уверен", — приводит слова Хенесса Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Стоит отметить, что Бавария этим летом провернула "трансфер века" в стан чемпионов Германии перешел одноклубник и друг Александра Зинченко - Лерой Сане. Молодой немец подписал контракт на 5 лет. Сообщается, что Ман Сити стал богаче на 60 миллионов евро в результате продажи своего футболиста.

Стоит сказать, что Бавария является единоличным лидером немецкого футбола уже много лет. Потенциальными конкурентами "машини" являються РБ Лейпциг и Боруссия из Дортмунда, однако, навязать серьезную борьбу этим клубам пока не по силам.