Экс-наставник Ромы Ди Франческо сменил клуб в Италии (Фото)

Кальяри сменило главного тренера. Итальянский специалист, который ранее возглавлял римскую "Рому", Эусебио Ди Франческо сменил место работы и возглавил "Кальяри". Итальянец заменил на этом посту Вальтера Дзенгу.
Данную информацию на своем официальном сайте поведали сами "красно-синее". Как говориться в сообщении на сайте 50-летний наставник подписал контракт на 2 года. Трудовой договор Ди Франческо действителен до лета 2022 года.
Eusebio #DiFrancesco è il nuovo allenatore del #CagliariCalcio— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 3, 2020
Benvenuto in Sardegna, mister!
https://t.co/reaD0XQ1Xc#benvenutoDiFra #forzaCasteddu pic.twitter.com/tp03IjKpYC
Напомним, последним местом работы Ди Франческо была итальянская "Сампдория", с осени прошлого года Эусебио находился в отпуске, получив статус свободного агента.
Стоит отметить, что Кальяри завершил сезона на 13-ой строчке, набрав за весь прошлый чемпионат 45 баллов.