Экс-наставник Ромы Ди Франческо сменил клуб в Италии (Фото)

Эусебио Ди Франческо сменил Вальтера Дзенгу на посту главного тренера Кальяри.

Кальяри сменило главного тренера. Итальянский специалист, который ранее возглавлял римскую "Рому", Эусебио Ди Франческо сменил место работы и возглавил "Кальяри". Итальянец заменил на этом посту Вальтера Дзенгу.

Данную информацию на своем официальном сайте поведали сами "красно-синее". Как говориться в сообщении на сайте 50-летний наставник подписал контракт на 2 года. Трудовой договор Ди Франческо действителен до лета 2022 года.

Напомним, последним местом работы Ди Франческо была итальянская "Сампдория", с осени прошлого года Эусебио находился в отпуске, получив статус свободного агента.

Стоит отметить, что Кальяри завершил сезона на 13-ой строчке, набрав за весь прошлый чемпионат 45 баллов.