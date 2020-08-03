СМИ оценили вероятность перехода Скрипника в Днепр-1

Украинские СМИ сообщают, что Виктор Скрипник передумал принимать предложение Днепра-1.

Наставник луганской Зари Виктор Скрипник этим летом не станет наставником Днепра-1, сообщает ТаТоТаке. Тренером команды из Днепра останется Дмитрий Михайленко. Такое общее решение было принято руководством луганского и днепровского клубов.

Также по информации источника, будущее Скрипника остается неопределенным. Он может как остаться в Заре, так и покинуть клуб, разорвав контракт, который действует до 2022 года. Если Скрипник покинет луганскую команду, то на его место придет Александр Бабич, тренировавший Мариуполь.

Будущее Скрипника в Заре зависит не только от решения президента клуба Евгения Геллера, но и от его личной позиции.

Ранее сообщалось, что Скрипник сегодня будет представлен в качестве нового наставника Днепра-1.

Напомним, вчера Заря вышла из отпуска, а тренировочный процесс провел штаб Скрипника. При этом генеральный директор луганчан Станислав Оганов заявил, что Скрипник вскоре должен приступить к работе.

Виктор Скрипник возглавил Зарю прошлым летом и в первом же сезоне занял с ней третье место в Favbet лиге, благодаря чему луганская команда пробилась в групповой раунд Лиги Европы. До этого он работал в Вердере и Риге.

Днепр-1 занял седьмое место в дебютном для себя сезоне чемпионата Украины, после чего проиграл в полуфинале плей-офф за Лигу Европы Колосу (1:4).