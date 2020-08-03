Из УПЛ - в РФПЛ: состоялся самый скандальный трансфер лета

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13:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Бывший полузащитник Олимпика продолжит карьеру в российском чемпионате.

Тенденция переходов из Украины в Россию стает все более "юзаемой".  Еще один футболист из УПЛ перебрался в чемпионат России. ФК Тамбов объявил о подписании трех новичков, среди которых – Виталий Балашов из Олимпика.

О подробностях сделки информации мало. Вероятно, Виталий подписал контракт с Тамбовом строком на 1 год.

Виталий Балашов известен по выступлениям не только в Олимпике. Полузащитник также выступал в составе одесского Черноморца. Однако, в Россию уехал именно из донецкого клуба.

В сезоне-2019/20 в УПЛ Виталий Балашов провел 19 встреч в футболке клуба из Донецка: на его счету два голевых удара и одна результативная передача. Напомним, Олимпик занял итоговое 9 место в УПЛ, что не позволило донецкому клубу выйти в Лигу Европы.

Отметим, что помимо Балашова, российский клуб также подписал Сергея Рыжикова и Александра Карапетяна.

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Все по теме:

Виталий Балашов, Фк Тамбов.

Автор:

Телеграф
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