Из УПЛ - в РФПЛ: состоялся самый скандальный трансфер лета

Бывший полузащитник Олимпика продолжит карьеру в российском чемпионате.

Тенденция переходов из Украины в Россию стает все более "юзаемой". Еще один футболист из УПЛ перебрался в чемпионат России. ФК Тамбов объявил о подписании трех новичков, среди которых – Виталий Балашов из Олимпика.

О подробностях сделки информации мало. Вероятно, Виталий подписал контракт с Тамбовом строком на 1 год.

Виталий Балашов известен по выступлениям не только в Олимпике. Полузащитник также выступал в составе одесского Черноморца. Однако, в Россию уехал именно из донецкого клуба.

В сезоне-2019/20 в УПЛ Виталий Балашов провел 19 встреч в футболке клуба из Донецка: на его счету два голевых удара и одна результативная передача. Напомним, Олимпик занял итоговое 9 место в УПЛ, что не позволило донецкому клубу выйти в Лигу Европы.

Отметим, что помимо Балашова, российский клуб также подписал Сергея Рыжикова и Александра Карапетяна.