Скачать
Понедельник, 03.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Красивый гол с лету - в обзоре матча СПАЛ - Фиорентина (Видео)
Красивый гол с лету - в обзоре матча СПАЛ - Фиорентина (Видео)
Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ
Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ
Динамо после прихода Луческу может продать Цыганкова
Динамо после прихода Луческу может продать Цыганкова
Бокс. Непобедимый Анджело Лео стал чемпионом мира (Видео)
Бокс. Непобедимый Анджело Лео стал чемпионом мира (Видео)

Десна близка к подписанию футболиста сборной Украины

Десна близка к подписанию футболиста сборной Украины
14:04 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram
Защитник Шахтера Богдан Бутко близок к соглашению с черниговской Десной.

Как стало известно Sport Arena, защитник Шахтера Богдан Бутко может продолжить карьеру в черниговской Десне. По нашей информации, опытный защитник вошел в сферу интересов черниговского клуба, который хочет усилиться перед стартом в Лиге Европы.

Во многом возможный переход Бутко зависит от решения относительно своего будущего капитана Десны Дениса Фаворова, у которого есть предложения из-за рубежа. Если он покинет черниговскую команду и Украину, Бутко станет его прямой заменой по позиции.

Ранее сообщалось, что Бутко находится в поиске новой команды. В июле у защитника завершился срок арендного договора с Лехом (Познань) — поляки не стали продлевать соглашение.

Украинец присоединился к Леху в феврале. Богдан провел за польский клуб 12 матчей во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.

В минувшем розыгрыше Favbet Лиги Десна финишировала на четвертом месте и впервые в истории сыграет в квалификации Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Десна, Богдан Бутко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зачем куда-то бежать, если можно забить с центра поля: удивительный гол в Первой лиге (Видео)
02 Суркис рассказал о предательстве Блохина
03 Обамеянг разбил Кубок Англии (Видео)
04 Динамо после прихода Луческу может продать Цыганкова
05 "Скрипник - наш тренер!": в Заре рассказали о возможной смене наставника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь