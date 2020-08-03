Десна близка к подписанию футболиста сборной Украины

Защитник Шахтера Богдан Бутко близок к соглашению с черниговской Десной.

Как стало известно Sport Arena, защитник Шахтера Богдан Бутко может продолжить карьеру в черниговской Десне. По нашей информации, опытный защитник вошел в сферу интересов черниговского клуба, который хочет усилиться перед стартом в Лиге Европы.

Во многом возможный переход Бутко зависит от решения относительно своего будущего капитана Десны Дениса Фаворова, у которого есть предложения из-за рубежа. Если он покинет черниговскую команду и Украину, Бутко станет его прямой заменой по позиции.

Ранее сообщалось, что Бутко находится в поиске новой команды. В июле у защитника завершился срок арендного договора с Лехом (Познань) — поляки не стали продлевать соглашение.

Украинец присоединился к Леху в феврале. Богдан провел за польский клуб 12 матчей во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.

В минувшем розыгрыше Favbet Лиги Десна финишировала на четвертом месте и впервые в истории сыграет в квалификации Лиги Европы.