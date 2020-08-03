Скачать
Понедельник, 03.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер перед Вольфсбургом продлил центрбека
Шахтер перед Вольфсбургом продлил центрбека
"Называйте меня Миха": Защитник Зари Михайличенко перешел в бельгийский гранд
"Называйте меня Миха": Защитник Зари Михайличенко перешел в бельгийский гранд
Теофимо Лопес объяснил, почему срывает супербой с Ломаченко
Теофимо Лопес объяснил, почему срывает супербой с Ломаченко
Нереальный гол Дзадза - в обзоре матча Болонья - Торино (Видео)
Нереальный гол Дзадза - в обзоре матча Болонья - Торино (Видео)

Прогноз на ответный матч Лиги Европы Шахтер - Вольфсбург

Прогноз на ответный матч Лиги Европы Шахтер - Вольфсбург
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф
"Шахтер" возвращает еврокубки в Украину.

Почти пять месяцев ожидания подходят к концу. В среду, 5 августа, возобновляются еврокубки сезона 2019-2020. Турниры УЕФА перезапустятся с Лиги Европы. А именно, с матчей 1/8 финала. В отличии от Лиги чемпионов, в Лиге Европы формально неизвестен еще ни один участник четвертьфиналов. А вот неформально можем утверждать, что дальше пройдут "Манчестер Юнайтед", "Байер" и "Базель" - команды, которые в первых поединках одержали уверенные гостевые победы.

Отличные шансы на проход дальше и у "Шахтера", титульным партнером которого является компания Parimatch. Донецкий клуб уже далекого 12-го марта победил на выезде "Вольфсбург" 2:1. И вот теперь в Киеве на "Олимпийском" наконец сыграет ответную игру.

Думаем, за успехи "Шахтера" будут переживать и болельщики других украинских клубов. Во-первых, потому что это единственный представитель УПЛ, который продолжает борьбу в еврокубках. Во-вторых, потому что идет борьба за сохранение десятой строки в таблице коэффициентов УЕФА. Эта ступень дает чемпиону прямую путевку в групповой этап. Украина все еще десятая, но Турция совсем рядом. От заочной борьбы "Шахтера" и "Башакшехира" будет зависеть, кто через год будет иметь одну гарантированную команду в Лиге чемпионов - турецкая Суперлига или украинская Премьер-лига.

Итак, с важностью дуэли против "Вольфсбурга" разобрались. Теперь посмотрим, чего ожидают в этом матче аналитики Parimatch.

ПРОГНОЗ: ПРОХОД "ШАХТЕРА". КОЭФФИЦИЕНТ: 1,21

Главный аспект противостояния "Шахтера" и "Вольфсбурга" кроется в акцентировании подготовки команды именно на Лигу Европы. "Волки" завершили сезон 27 июня, затем имели месячный отпуск и 25 июля возобновили тренировки. Трудно представить, что в "Вольфсбурге" делают серьезную ставку именно на еврокубок. Ведь шансов пройти дальше очень мало, не говоря уже о получении трофея. Зато можно очень много потерять в подготовке и потом провалиться в Бундеслиге, которая стартует только в середине сентября. Думаем, между недосягаемым журавлем и синицей в руках руководство клуба выберет последнюю. Поэтому сейчас мы увидим "Вольфсбург", который будет далек от своих оптимальных кондиций.

"Шахтер" — это совсем другой случай. Выигрывать один за другим национальный чемпионат очень приятно, но главное для "горняков" — это успехи в Европе. Не сомневаемся, что тренерский штаб Луиша Каштру готовил лучшую версию команды именно на еврокубковый август. В Киеве дончане спокойно завершат дело, которое начали 5 месяцев назад.

ПРОГНОЗ: ПОБЕДА "ШАХТЕРА" С ФОРОЙ -1,5 ГОЛЫ. КОЭФФИЦИЕНТ: 4,10

К факторам мотивации и подготовки, которые однозначно на стороне украинского клуба, добавим еще и кадровый вопрос. Сейчас в списке игроков, которые вероятно пропустят матч против "Шахтера", входят четыре плюс-минус основных футболистов "Вольфсбурга". У Мбабу коронавирус (без симптомов), у Мехмеди, Вильяма и Отавио травмы. Потеря двух швейцарцев (Мбабу и Мехмеди) особенно ощутима. Это серьезные удары и по обороне, и по атаке "волков", которая строится преимущественно на фланговой игре.

Выбирая между прогнозом "тайм/матч П1П1" и "П1 с форой -1,5 гола", решили остановиться на последнем. Ведь проблемы "Вольфсбурга" с физической подготовкой должны сказаться именно после перерыва. Также не забываем о возможности для "Шахтера" сыграть на контратаках, ведь результат первого матча позволяет это сделать. Возможно, в первом тайме "горняки" не будут такими агрессивными в атаке. А если и будут, то с прогнозом "П1 с форой -1,5 гола" нам это также будет на руку.

ПРОГНОЗ: "ВОЛЬФСБУРГ" НЕ ЗАБЬЕТ. КОЭФФИЦИЕНТ: 3,45

Атака "Вольфсбурга" строится на Вегхорсте. Он цепляется за лонгболлы, он прекрасно открывается под подачи с флангов, он прекрасно реализует моменты. Забьет "Вольфсбург" или нет — это зависит от того, удастся ли "Шахтеру" удержать нидерландского форварда, который отметился 20-ю голами во всех турнирах.

Спрогнозируем такой необычный для "Шахтера" клин-шит. Мотивация - габаритные игроки, к которым относится почти двухметровый Вегхорст, значительно труднее набирают физическую форму. И не забываем также об отсутствии лучших фланговых защитников и помощника Мехмеди, который помогает Вегхорсту из глубины.

ПРОГНОЗ: ПОБЕДА "ШАХТЕРА" В ЛИГЕ ЕВРОПЫ. КОЭФФИЦИЕНТ: 17,0

Кто-то, прочитав последний прогноз, может и усомниться. Как минимум, из-за потери Исмаили. Но у невероятно оптимистичного завершения материала на самом деле довольно прагматическая основа. Мало кто сомневается, что "Шахтер" будет в четвертьфинале. А там дончан ожидает "Базель". Как ни крути, а на фоне бронзового призера чемпионата Швейцарии "горняки" будут выглядеть сильнее даже без Исмаили.

"Оранжево-черные" - четвертая команда действующей Лиги Европы по рейтингу УЕФА. Зато коэффициент на них как на победителей шестой-восьмой, наряду с "Хетафе" и "Ромой". Более высоко оцениваются шансы МЮ, "Интера", "Севильи". Ничего не имеем против этих замечательных команд, но после того, как они попали в Лигу чемпионов из своих чемпионатов, их мотивация выиграть ЛЕ вызывает сомнения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Вольфсбург.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зачем куда-то бежать, если можно забить с центра поля: удивительный гол в Первой лиге (Видео)
02 Суркис рассказал о предательстве Блохина
03 Обамеянг разбил Кубок Англии (Видео)
04 Динамо после прихода Луческу может продать Цыганкова
05 "Скрипник - наш тренер!": в Заре рассказали о возможной смене наставника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь