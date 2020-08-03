УПЛ назвала лучших по итогам июля

В июле/августе завершился чемпионат Украины по футболу 2019/20 и определились все участники еврокубков, а вылетевшей командой еще ранее оказался ФК Карпаты.

После решающих баталий Динамо добыло важнейшее "серебро" в УПЛ, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов, а Колос в упорной борьбе зацепился за последнюю путевку в Лигу Европы. Неудивительно, что представители этих клубов получили признание от лиги.

По итогам июльских матчей УПЛ назвала лучшего игрока и тренера месяца. Ими стали форвард Динамо Беньямин Вербич и главный тренер Колоса Руслан Костышин соответственно.

В борьбе за индивидуальную награду Вербич в голосовании опередил Дениса Фаворова (Десна), Владислава Кочергина (Заря), Виктора Цыганкова (Динамо), Дмитрия Хомченовского (Заря), Алана Патрика (Шахтер), Максима Третьякова (Александрия), и Шахаба (Олимпик).

Руслан Костышин, в свою очередь, опередил в голосовании таких специалистов: Александр Рябоконь (Десна), Виктор Скрипник (Заря) и Алексей Михайличенко (Динамо).

Ранее сообщалось, что игрок Зари перешел в бельгийский чемпионат.