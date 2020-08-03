Михайленко сохранил свой пост в Днепре-1

Днепр-1 вышел из отпуска со старым тренером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты и тренерский штаб отдохнули неделю и 3 августа днепровский клуб приступил к подготовке к новому сезону, который начнется 22 августа.

Ранее СМИ растиражировали новость о том, что Виктор Скрипник уйдет из Зари и возглавит Днепр-1. Однако сегодня на тренировку команду вывел Дмитрий Михайленко, который в напутствующей речи подбодрил игроков и рассказал об отличной атмосфере в коллективе после отдыха.

Отметим, 11 и 15 августа Днепр-1 проведет два спарринга, имена соперников пока не известны.

Напомним, Днепр-1 в своем последнем матча прошлого сезона уступил Колосу, который в итоге и добыл последнюю путевку от Украины в Лигу Европы.