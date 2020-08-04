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Усиление под еврокубки: Колос подписал защитника из Европы

Усиление под еврокубки: Колос подписал защитника из Европы
11:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинский защитник Евгений Новак из Вардара перешел в Колос.

Колос и Коваливки вышел в квалификацию Лиги Европы по итогам сезона 2019/20, заняв 6 место в УПЛ, подопечные Костышина выбороли право играть в Европе, благодаря победе над Мариуполем в финале стыковых матчей за Лигу Европы. 

После данного исторического достижения Колос начал активно работать на трансферном рынке. Первым новичком команды стал украинский защитник Евгений Новак, который перешел в команду Костышина-старшего из македонского "Вардара", об этом сообщает официальный сайт клуба.

Опытный защитник является воспитанником киевского Динамо, однако, за первую команду киевлян так и не сыграл. Евгений известен в Украине по выступлениям за "Севастополь" и луцкую "Волынь".

Напомним, уже стало известно, против кого Динамо проведет первый матч под руководством Мирчи Луческу. А вот наставник Колоса признан лучшим тренером УПЛ по итогам июля.

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ФК Колос, Евгений Новак.

Автор:

Телеграф
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