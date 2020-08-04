Лидер Вольфсбурга не сыграет с Шахтером из-за коронавируса

Правый защитник "волков" Кевин Мбабу пропустит матч против Шахтера в Лиге Европы.

Защитник «Вольфсбурга» Кевин Мбабу не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера», сообщает Lala Sport.

По информации источника, 25-го июля игрок сдал позитивный тест на коронавирус и с тех пор не тренируется с командой, также он не отправится с «Вольфсбургом» в Украину.

Отметим, что Мбабу пропустил также и первый матч между командами, в котором украинский клуб на выезде победил со счётом 2:1.

Матч между «Шахтером» и «Вольфсбургом» состоится 5 августа в Киеве, начало в 20:00.