Как поразить Луческу: Шапаренко забил невероятный гол на тренировке (Видео)

Николай Шапаренко забил невероятный гол после сольного прохода на тренировке киевского Динамо, чем поразил нового наставника "бело-синих".

Киевское Динамо активно готовиться к новому сезону под руководством одиозного тренера Мирчи Луческу. Румын дал понять, что шанс проявить себя в столичном клубе получит каждый. Пока пора официальных и товарищеских матчей не наступила футболисты Динамо активно тренируются и играют "двухсторонки".

На вчерашней тренировке киевляне провели первую "двухсторонку" под руководством нового тренерского штаба. "Зеленые" в напряженной борьбе обыграли "оранжевых" со счетом 4:2. Шедевр в том "матче" сотворил молодой украинский полузащитник Николай Шапаренко. Перехватив в центре поля пас Сидорчука на Леднева, он эффектно проскочил между двух игроков, и, не встретив оппонентов в опорной зоне, классно пробил метров с 22-х. Мяч от штанги залетел в ворота.

Видео шедевра:

Добавим, что прошлый сезон вряд ли можно назвать удачным для Шапаренко. Николай сыграл лишь в 18 матчах и отметился лишь одним забитым голом. Для сравнения в сезоне 2018/19 у него было восемь голов и две результативные передачи.

Напомним, уже известен следующий спарринг-партнер киевлян, который станет первым для Луческу у руля Динамо.