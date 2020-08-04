СМИ: Луческу выгнал из Динамо звездного легионера

Ганский полузащитник Мохаммед Кадири оказался ненужен новому наставнику Динамо Мирчи Луческу и возвращается в тульский Арсенал.

Луческу отсеял первого легионера. Полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири оказался ненужен румынскому наставнику и возвращается в тульский "Арсенал", от куда и был арендован киевским клубом в январе прошлого года. Об этом сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside.

"Город самоваров, пряников и оружия забирает свой подарок обратно», – сказано в сообщении.

«Перевожу: Кадири – аренда в "Арсенал Тула", – более детально объяснил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Добавим, что несколько дней назад Кадири подтвердил свое возвращение в российский клуб в личной переписке с фанатами "Арсенала". В составе российского клуба Мохаммед провел 27 матчей в период с 2018 по 2019 годы.

В прошлом сезоне Кадири провел в составе «Динамо» 16 матчей во всех турнирах. Контракт 24-летнего ганского игрока с киевлянами действует до лета 2023 года.