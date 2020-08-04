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"Легенда, воин, капитан": Касильяс объявил о завершении карьеры

"Легенда, воин, капитан": Касильяс объявил о завершении карьеры
15:04 Сегодня Телеграф football.ua
Легендарный голкипер сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении карьеры игрока.

Бывший вратарь "Реала" и "Порту" Икер Касильяс объявил о завершении карьеры игрока.

"Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не итог, к которому ты приходишь, потому что путь сопровождается работой и усилиями.

Думаю, я могу сказать, без каких-либо сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать», – написал Касильяс.

39-летний вратарь – воспитанник мадридского «Реала». Он провел за команду 510 матчей и покинул клуб в 2015 году.

Голкипер пять раз выиграл чемпионат Испании в составе «Реала», два раза – Кубок, а также четырежды победил в Суперкубке. Касильяс трижды выигрывал Лигу чемпионов.

В составе сборной Испании Касильяс стал чемпионом мира 2010 года и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012). 

Напомним, в мае 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке "Порту".

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Икер Касильяс.

Автор:

Телеграф
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