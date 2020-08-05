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Гвардиола в шоколаде: сколько Ман Сити потратит на трансферы летом

Гвардиола в шоколаде: сколько Ман Сити потратит на трансферы летом
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф isport.ua
Босы Манчестер Сити выделят сумасшедшие деньги на трансферы "горожан" этим летом.

Менеджер Манчестер Сити Пеп Гвардиола может получить солидную сумму для усиления перед началом сезона.

Как пишет издание The Athletic, всего этим летом Манчестер Сити может потратить 300 млн фунтов (около 330 млн евро), с учетом продажи некоторых игроков.

В эту сумму входит трансфер вингера Валенсии Феррана Торреса за 25 млн евро, а также согласованная сделка по защитнику Борнмута Натана Аке за 45 млн евро.

Также среди целей команды на трансферном рынке защитник Наполи Калиду Кулибали, а также центральный нападающий. В завершившемся чемпионате Англии Манчестер Сити занял второе место.

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Пеп Гвардиола.

Автор:

Телеграф
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