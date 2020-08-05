Определился последний участник нового сезона АПЛ: настоящая драма (Фото, Видео)

Брентфорд и Фулхэм выдали невероятный матч за выход в АПЛ.

Определился последний участник нового сезона АПЛ. Брентфорд и Фулхэм выдали настоящий "спектакль", разыграв путевку в АПЛ в финале плей-офф Чемпионшипа. Поединок проходил на Уэмбли.

Основное время финального матча закончилось без забитых голов, а счет был открыт уже в овертайме: вингер "дачников" Брайан сделал дубль – он забил на 105-й и 117-й минуте, а защитник "пчел" Далсгорд отквитал мяч лишь на четвертой компенсированной минуте к второму дополнительному тайму.

Фулхэм, Лидс и Вест Бромвич вернулись в АПЛ, а Уотфорд, Кристал Пэллас и Норвич будут выступать в Чемпионшипе.

Обзор матча:

Брентфорд – Фулхэм 1:2

Голы: Далсгорд, 120+4 – Брайн, 105, 117

Брентфорд: Рая – Далсгорд, Янссон, Пиннок, Генри (Фосу, 106) – Йенсен (Дервишоглу, 105+1), Нергор, Да Силва (Канос, 83) – Мбеумо (Маркондес, 61), Уоткинс, Бенрама

Фулхэм: Родак – Одои (Кристи, 110), Гектор, Рим, Брайан – Рид, Кэрни – Камара (Кавалейру, 105+1), Онома (Ле Маршан, 110), Кебано (Нокар, 81) – Рид (Митрович, 90+2)

Напомним, сегодня, 5 августа, стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Шахтер сыграет с Вольфсбургом на НСК Олимпийский. "Волкам" из-за коронавируса не поможет швейцарский защитник Кевин Мбабу. Также свой матч Лиги Европы сегодня проведут и подопечные Сульшера. "Красные на Олд Траффорд примут австрийский ЛАСК. Правда, в данной встрече уже все предельно ясно. МЮ забило 5 безответных голов в выездном поединке, чем обеспечило себе комфортные условия.