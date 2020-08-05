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Мариуполь арендовал несколько футболистов Шахтера

Мариуполь арендовал несколько футболистов Шахтера
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Мариуполь взял в аренду четырех футболистов Шахтера.

Мариуполь на официальном сайте объявил об аренде четверых игроков донецкого Шахтера. Следующий сезон в Мариуполе проведут вратарь Олег Кудрик, защитник Назарий Муравский, а также полузащитники Дмитрий Топалов и Алексей Кащук.

При этом Муравский, Топалов и Кащук в прошлом сезоне выступали как раз в Мариуполе, а вот Кудрик прошлый сезон провел в аренде в Карпатах, где в 11 матчах пропустил 18 мячей, дважды "сыграв на ноль".

Муравский успел отыграть 8 матчей в Премьер-лиге. Топалов провел 28 игр, в которых отметился 4 голами, 2 передачами и 1 предупреждением. На счету Кащука 19 матчей в чемпионате: 4 гола, 1 предупреждение.

На следующий сезон команда с новым тренером Остапом Маркевичем ставит задачей выход в еврокубки

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ФК Мариуполь.

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Телеграф
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