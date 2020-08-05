Днепр-1 вернул из аренды чемпиона мира

Украинский футболист Александр Сафронов вернулся из аренды в Днепр-1.

Украинский защитник Александр Сафронов, который в 2019 году в составе молодежной сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20, досрочно вернулся в Днепр-1.

В январе Сафронов был отдан Днепром-1 в аренду в эстонскую Левадию до конца 2020 года, но сейчас игрока вернули в Украину. Он успел провести за Левадию 9 матчей, в которых забил три мяча.

"За день до очередной игры чемпионата Эстонии позвонил мой агент и сказал, что Днепр-1 хочет, чтобы я вернулся уже сейчас. После этого я уже решал все дела с руководством клуба, чтобы вернуться в Днепр.

За это время, наверное, я стал более самостоятельным. Конечно, эстонский язык я не выучил, но, думаю, что футбольное поле все покажет", - отметил Сафронов.

В первой части минувшего сезона Сафронов провел за Днепр-1 12 матчей в УПЛ.