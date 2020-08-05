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Шахтер - Вольфсбург: кадровые потери команд перед ответным матчем Лиги Европы

Шахтер - Вольфсбург: кадровые потери команд перед ответным матчем Лиги Европы
13:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вольфсбург испытывает огромные проблемы с составом, правда, и у Шахтера есть некоторые травмированные футболисты.

Сегодня, 5 августа, на футбольную арену возвращаются матчи Лиги Европы. Донецкий Шахтер в ответном матче 1/8 финала на НСК Олимпийский в столице Украины примет немецкий Вольфсбург.

Накануне "схватки" "волков" с "горняками"  1/8 Лиги Европы поведал футбольных фанатов о кадровой ситуации в обеих командах перед поединком.

Шахтер не сможет рассчитывать на Исмаили, Максима Малышева, Витао и Владислава Вакулу. Стоит добавить, что "горняки" уже успели "удалить" из заявки опытного фулбэка, и молодого украинца Михаила Мудрика, добавив в список Витао.

У "Вольфсбурга" проблем с составом куда больше, не сыграют Кевин Мбабу (болен коронавирусом), из-за травм матч пропустят Адмир Мехмеди, Ксавер Шлагер, Джефри Брума, Уильям, Игнасио Камачо, Ренато Штеффен (дисквалификация)

Напомним, что матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится на НСК "Олимпийский" (без зрителей), начало игры - в 19:55.

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ФК Шахтер, Лига Европы.

Автор:

Телеграф
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