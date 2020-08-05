Очередной новичок Зари: кого "взял" Скрипник

Луганская Зари подписала украинского защитника Максима Гречкина.

Защитник Бейтара Максим Гречкин перешел в Зарю, сообщает официальный сайт израильского клуба.

Левый фулбек присоединился к луганчанам на правах годичной арены с правом выкупа.

Гречкин родился в Киеве, но ранее выступал только в Израиле и также провел один матч за молодежную сборную этой страны.

Цвета Бейтара 24-летний игрок защищал с июля 2019 года, перейдя из Маккаби Тель-Авив. В этом сезоне он провел 26 матчей, отличившись пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Заря объявила о подписании полузащитника Егора Назарины и защитника Жуниньо.