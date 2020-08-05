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"Луческу должен уйти": ультрас Динамо обратились к своим критикам

"Луческу должен уйти": ультрас Динамо обратились к своим критикам
15:49 Сегодня Телеграф football.ua
Фанаты Динамо все же требуют отставки Мирчи Луческу с поста наставника Динамо.

Ультрас киевского "Динамо" (WBC) на своей странице в Фейсбук ответили критикам, которые обвиняли их в проплаченной акции против Луческу.

"Выносим этот текст в публичную плоскость только потому, что в последнее время очень много фейковых информации и грязи начало выливаться на наше движение.

Мы в очередной раз с полной ответственностью заявляем, что со времени отделения нашего движения от официального фан-клуба в 2009 году, мы НИ РАЗУ не получали никаких денег на перформансы, баннеры, выезды или иной выгоды от клуба или других посторонних лиц. Именно Ультрас Динамо является одним из немногих движений, которые категорически отказались от поддержки сборной в ФФУшному проекте "Верные Сборной", когда нам предлагали бесплатные евровыезды и билеты.

Отдельно хотим вспомнить о заявлениях от владельцев клуба или приближенных к ним лицам о том, что прошлогодний баннер в Чернигове или наши акции после позорного назначения Луческу главным тренером Динамо, были и есть проплаченными. Мы уже полгода ждем доказательств от Игоря Михайловича, а обещанных скриншотов все так и нет. А то, что мы сотрудничаем с руководством Шахтера или УАФ звучит не просто смешно, а очень глупо. Видимо, люди, которые об этом пишут, не понимают, что в жизни некоторые вещи могут происходить по зову чести, а не за купюры. Не судите по себе ...

Однако, не требует никаких доказательств факт организации Суркисами проплаченных акций под НБУ. Достаточно лишь взглянуть на лица участников этих "пикетов", чтобы это понять.

Мы прекрасно понимаем, что следующим этапом будут попытки решить вопрос с нами "по-плохому". Проблемы с попаданием на стадион, травля нас правоохранительных органов, вполне может дойти и до порчи имущества или нападений под подъездами. Звонки из СБУ с предложениями решить вопрос мы уже получаем. Но мы четко уверены в своих убеждениях и не собираемся отступать ни на шаг. Мы уже делами доказали, что готовы даже отдать жизнь за свою страну. А Динамо Киев для многих ребят значит не меньше.

Мы ни в коем случае не хотим плохого для Динамо. Болеем за него много лет, поддерживаем всегда и везде! За этот клуб болели наши родители и дедушки. Однако братья Суркисы за последние годы доказали Динамо до плачевного состояния, ни одно звено в клубе не работает должным образом. Поэтому наши требования просты и понятны - или они находят для Динамо нового, настроенного на реальные изменения владельца, или же нанимают команду профессиональных менеджеров, которые уберут из клуба откаты, кумовство, бездарей и лентяев. А сами отходят от управления клубом. Но сначала Луческу должен уйти! "

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WBC.

Автор:

Телеграф
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