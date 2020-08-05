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Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
21:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Горняки и второй раз обыграли немецкий Вольсбург в Лиге Европы.

 

На Олимпийском в Киеве состоялся долгожданный матч 1/8 Лиги Европы между украинским Шахтером и немецким Вольфбургом. Это был ответный матч 1/8 финала ЛЕ.

В далеком первом матче дончане сумели на выезде обыграть "волков" 2:1. Из-за пандемии коронавируса матчи переносились и непонятно было, состоится ли матч в Украине вообще. Но все организационные моменты были улажены и матч прошел на домашней арене.

Первый тайм прошел осторожно и без забитых голов. Развязка наступила во втором тайме. На 68-й минуте был удален защитник горняков Хочолава, через две минуты уже игрок Вольсбурга.

В концовке матча Мораес поразил ворота Кастеельса и через 4 минуты оформил дубль. Соломон добил команду гостей на 94-й минуте 3:0.

Шахтер

Шахтер — Вольфсбург 3:0 (первый матч — 2:1)

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1.

Лучшие моменты 1 тайма

Лучшие моменты 2 тайма

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко — Марлос (Соломон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.

Вольфсбург: Кастеельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 75) — Гинчек (Мармош, 61), Вегхорст, Жоао Виктор.

Предупреждения: Кривцов — Брукс, Шлагер, Арнольд

На 68-й минуте удален Давид Хочолава (Шахтер) (грубое нарушение).

На 70-й минуте удален Давид Брукс (Вольфсбург) (повторное предупреждение).

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Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, ФК Вольсбург.

Автор:

Телеграф
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