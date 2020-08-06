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Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0

Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0
Обновлено 06:46 Сегодня Телеграф
Все голы были забиты в считанные минуты концовки матча.

На Олимпийском в Киеве состоялся долгожданный матч 1/8 Лиги Европы - Шахтер принимал Вольфсбург. После первого матча было преимущество в украинцев - они на выезде выиграли 1:2. Поэтому больше атаковать должен был Вольфсбург.

Первый тайм прошел в разведке и без забитых голов. Кульминация наступила в самом конце матча, когда Мораес дважды поразил ворота немцев, а Соломон завершил дело.

Шахтер сыграет в 1/4 финала Лиги Европы.

Обзор матча

Шахтер — Вольфсбург 3:0 (первый матч — 2:1)

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко — Марлос (Соломон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.

Вольфсбург: Кастеельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 75) — Гинчек (Мармош, 61), Вегхорст, Жоао Виктор.

Предупреждения: Кривцов — Брукс, Шлагер, Арнольд

На 68-й минуте удален Давид Хочолава (Шахтер) (грубое нарушение).

На 70-й минуте удален Давид Брукс (Вольфсбург) (повторное предупреждение).

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ФК Шахтер, ФК Вольфсбург, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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