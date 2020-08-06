Каштру: Шахтер мог забить пять голов

Главный тренер Шахтера — о матче против Вольфсбурга в 1/8 Лиги Европы.

Шахтер разгромил Вольфсбург и прошел в четвертьфинал Лиги Европы. "Горняки" забили три гола в заключительные минуты поединка.

"Хорошее впечатление. Команда практически все время была сильна. Может быть, мы не хорошо начали первые 10-15 минут, Вольфсбург высоким прессингом прижал нас, мы не использовали те зоны, которые должны были использовать. Но затем мы играли хорошо".

"Моменты были у Марлоса, Тайсона, Мораеса, было пять моментов… Во втором тайме мы поставили цель – забить гол. Я говорил на пресс-конференции: наша цель – победить, к счастью, мы достигли хорошего результата, который вывел нас в 1/4 финала, продолжаем дальше".

"Мы создали пять моментов, могли забить пять голов… Нет, в футболе так не бывает. Есть человеческая ошибка, у нас не все получается в жизни, это происходило в игре. Мы должны ждать правильного момента, чтобы забить. Мы очень счастливы, что подарили радость болельщикам. Наша задача — делать болельщиков счастливыми, мы довольны хорошей игрой. Важно подготовить команду через шесть дней к Айнтрахту или Базелю".

"Мы работаем каждый день, чтобы побеждать. Иногда это нам не удается и мы расстраиваемся. Мы видим, что наша работа компенсируется победами. В футболе все происходит внезапно и жизнь может поменяться. Иногда ты видишь, что делаешь работу, а результаты не улучшаются. Мы стали чемпионами, мы вышли в 1/4 финала ЛЕ, это фантастический клуб, великолепная администрация, которая регулярно нас поддерживает. Ничего плохого в нашей команде нет".

"Мы выиграли три матча в Лиге Европы, один раз сыграли вничью. Мы в 1/4 финала Лиги Европы. Наши мысли в еврокубковых матчах. К сожалению, мы вылетели из Лиги чемпионов, но баланс в моей команде нас сейчас радует. В футболе нужно действовать, работать, это то, что интересует людей. А мы это делаем – работаем! Все может подменяться внезапно, не отрицаю", — сказал Луиш Каштру в эфире канала Футбол 1.